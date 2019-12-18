Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Çark Caddesi’nde bulunan bir restoranda garson olarak çalışan 17 yaşındaki İbrahim A. masaların arasından geçmek istediği esnada bebek sandalyesine çarptı.
DEDE GARSONA TEPKİ GÖSTERDİ
Çarpmanın etkisiyle sandalyenin yanında duran bebeğin yere düşmesi sonucunda dede Dursun K. garsona tepki gösterdi. Garson özür dileyerek çarptığı bebek sandalyesini düzeltti.
BABASI GARSONA UÇAN YUMRUK ATTI
Bu esnada bebeğin 26 yaşındaki babası Erol K., garsona saldırdı. Garsonun, baba ve dedenin saldırısına uğradığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Sakarya'da bebek sandalyesine çarpan garsonu darbettiler ViDEO
8 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDI
Öte yandan, olay sonrasında hastaneye kaldırılan garson İbrahim A.'nın, 8 gün iş göremez raporu aldığı öğrenilirken, polis ekipleri tarafından ifadeleri alınan baba ve dede serbest bırakıldı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.