taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6875
Euro
6.3839
Altın
1402.94
Borsa
99498.7
Gram Altın
256.394

Sakarya'da inşaat halindeki binada bir bebek bulundu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde inşaat bir binada ailesi tarafından terk edilmiş bir şekilde bulunan bebek, acil servis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

AA | 17.07.2019 - 14:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İnşaat halindeki bir binadan bebek sesi geldiğini duyanlar, içeri girdiklerinde yeni doğmuş bebekle karşılaştı.

AİLESİNİ BULMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, müdahalenin ardından bebeği ambulansla Hendek İlçe Devlet Hastanesine götürdü.

Burada beslenen ve sağlık durumu iyi olan kız bebek, daha sonra Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezine getirildi.

Sakarya'da inşaat halindeki binada bir bebek bulundu

Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bebeğin kim ya da kimler tarafından terk edildiğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Halk otobüsünden inmeye çalışan genç kız canından oldu

Halk otobüsünden inmeye çalışan genç kız canından oldu

613
YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı

47
Avrupa Birliği'nin doğalgazı Türkiye üzerinden verilecek

Avrupa Birliği'nin doğalgazı Türkiye üzerinden verilecek

44
ABD: Türkiye'nin S-400'leri için seçenekleri düşünüyoruz

ABD: Türkiye'nin S-400'leri için seçenekleri düşünüyoruz

62
Finansal zorluktaki firmalara teşvik ve borç yapılandırma

Finansal zorluktaki firmalara teşvik ve borç yapılandırma

37
Suudi Arabistan, Yeni Zelanda kurbanlarına hac yaptıracak

Suudi Arabistan, Yeni Zelanda kurbanlarına hac yaptıracak

17
Müze müdürünün odasından tarihi eserler çıktı

Müze müdürünün odasından tarihi eserler çıktı

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir