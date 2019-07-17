Sakarya'da inşaat halindeki binada bir bebek bulundu

İnşaat halindeki bir binadan bebek sesi geldiğini duyanlar, içeri girdiklerinde yeni doğmuş bebekle karşılaştı.

AİLESİNİ BULMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, müdahalenin ardından bebeği ambulansla Hendek İlçe Devlet Hastanesine götürdü.

Burada beslenen ve sağlık durumu iyi olan kız bebek, daha sonra Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezine getirildi.

Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bebeğin kim ya da kimler tarafından terk edildiğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.