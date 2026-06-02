Sakarya'da lastik tamiri yaptığı tırın körüğü patladı
Hendek ilçesinde yaşayan lastikçi Hakkı Umut Çamurcan, lastiğini tamir ettiği tırın körüğünün patlaması sonucu ağır yaralandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde lastikçi Hakkı Umut Çamurcan, ölümle burun buruna geldi.
Üzücü olay, Hendek ilçesi Kargalıhanbaba Mahallesi'nde D-100 kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonundaki lastikçide meydana geldi.
BASINÇ SONUCU YARALANDI
Lastik tamiri yaptığı sırada tırın körüğünün patlaması ile oluşan basınç sonucu Hakkı Umut Çamurcan, ağır yaralandı.
DURUMU AĞIR
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi yapılan Çamurcan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavisi süren Çamurcan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)