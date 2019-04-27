Sakarya'da mahalle sakinleri çevreyi temizledi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde muhtar olan Özcan Albayrak önderliğinde temizlik kampanyası başlatıldı. Sabahın ilk saatlerinde köy meydanında toplanan mahalle sakinleri ellerine geçirdikleri eldivenler ile çevre temizliği yaptılar.

Muhtar Özcan Albayrak yaptığı açıklamada ’’Derelerimizi, akarsularımızı, ormanlarımızı, meralarımızı ve köy halkının ortak kullanım alanı olan tüm bölgelerimizin temizliği ve temiz tutulması köy tüzel kişiliği olan muhtarlığımızın ve köy halkımızın önceliklerinden olduğuna inanıyorum.Bu inancımızın gereği olarak bu gün burada, Paralı köyümüzde Temiz çevre temiz köy anlayışıyla temizlik seferberliği başlattık. Bu farkındalık yaratmayı amaçladığımız çalışmalara, Paralı köyümüz halkı ve çevre duyarlılığı taşıyan insanlar gönüllü katılım sağladılar.Bu anlamlı, doğa ve gelecek için hayati değerde olan etkinlikleri köyümüzde sürekli kılmayı amaçlamaktayız. Muhtarlık olarak halkımızın katılımıyla yaptığımız çalışmaların diğer köylerimize de yayılmasını umuyoruz’’ dedi.

HER YERİN TEMİZLİĞİ YAPILDI

Paralı mahallesinde yapılan ‘temiz çevre temiz mahalle’ etkinliğinde mezarlıklar, sokaklar, ırmaklar, dere kenarları, orman kıyıları, köy meydanı gibi gündelik ve mevsimlik kullanılan alanların temizliği yapıldı.













