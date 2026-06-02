Sakarya'da minibüsün çarptığı çocuk can verdi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Çark Caddesi ile Tümen Sokak kesişiminde S.A. idaresindeki şehir içi toplu taşıma aracı, Emircan Çetin isimli bisikletli çocuğa çarptı.

Kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki Çetin, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.