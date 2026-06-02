Yıllardır küsler! Serdar Ortaç'tan Ebru Gündeş'e zeytin dalı

Ünlü fenomen Oğuzhan Uğur, büyük ilgi gören “Saygı1” serisinin yeni konuğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Daha önce farklı sanatçılar için hazırlanan özel konsept, bu kez Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Serdar Ortaç’a ithaf edilecek.

HAYRANLAR İKİLİYİ SAHNEDE GÖRMEK İSTİYOR

Türk müziğinin iki güçlü sesi yıllardır konuşmuyor. Serdar Ortaç ve Ebru Gündeş'in arası 2013 yılında, Gündeş'in eşi Reza Zarrab'ın gözaltına alınması sürecinde Serdar Ortaç'ın kendisine destek olmaması nedeniyle açılmıştı.

Saygı konseri için çalışmalar devam ederken herkes, Ebru Gündeş'in sahne alıp almayacağını merak etti. Gündeş'ten konuyla ilgili bir açıklama gelmezken Serdar Ortaç'tan hamle geldi.

"GEL ARTIK"

Sosyal medya hesabından Ebru Gündeş ile yıllar önce çekilen bir karesini yayınlayarak "Gel artık Ebru" notunu yazdı. Ortaç'ın zeytin dalının ardından gözler Ebru Gündeş'e çevrildi.