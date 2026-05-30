Sakarya'da motosikletli, sollama yaparken istinat duvarından düştü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bir anlık dikkatsizliğin nasıl ağır sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serdi. Sollama manevrası sırasında kontrolünü kaybeden motosiklet, metrelerce savrularak istinat duvarından aşağı düştü.

Ortaköy Mahallesi’nde seyir halindeki motosikletin öndeki aracı geçmek istemesiyle sürücü, sollama sırasında dengesini kaybetti.

Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarındaki ağaçlık alana doğru savruldu.

AĞAÇLIK ALANA GİRDİ, SONRASI DUVARDAN DÜŞÜŞ

Motosiklet, hızını kesemeyerek önce ağaçlık alana girdi. Ardından yaklaşık 3 metre yükseklikte bulunan istinat duvarına yönelen araç, burada kontrolsüz şekilde aşağıya düştü.

Yolculardan birinin duvarı düşmeden önce ağaçlık alanda kaldığı öğrenildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada motosiklette bulunan sürücü ve yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldıkları bildirildi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan kaza çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletin kontrolünü kaybederek ağaçlık alana daldığı ve ardından istinat duvarından aşağı düştüğü anlar net şekilde görüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.