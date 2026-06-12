Sakarya'da otobüste fenalaşan yolcusunu, güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Sakarya'da seyir halindeki otobüste bir yolcunun fenalaştığını fark eden vatandaşlar, durumu şoföre bildirdi.

Otobüs şoförü de güzergahı değiştirerek aracı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdi.

YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Yolcular da fenalaşan vatandaşa yardım ederek yere düşmesini engelledi ve sakinleştirmeye çalıştı.

Kısa sürede hastaneye ulaştırılan yolcu, acil servis önüne getirilen sedyeye alınıp, hastaneye taşındı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tansiyon rahatsızlığı bulunduğu ve sıcak havadan etkilendiği öğrenilen yolcunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Otobüs şoförü ve yolcuların örnek dayanışması araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.