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Sakarya'da polise saldıran 4 kişi tutuklandı

Sapanca ilçesinde, araçlarını durduran polis ekibine saldıran 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 10.12.2019 - 20:43..
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Sakarya'da Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Atatürk Caddesi üzerinde bir aracı durdurdu.

Duran araçtan inen A.S. Ü.Ş. G.A ve B.Ü. polis ekibini tehdit ederek saldırıda bulundu. Gelen takviye ekiplerin yardımıyla 4 kişi gözaltına alındı.

ARAÇTAN VE ÜZERLERİNDEN SİLAH ÇIKTI

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada kuru sıkı tabanca, sustalı bıçak ve pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polise saldıran 4 kişi tutuklandı -1


Polise saldıran 4 kişi tutuklandı -2

Polise saldıran 4 kişi tutuklandı -3

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