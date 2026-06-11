Sakarya'da serinlemek için dereye girdi: Akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Hendek ilçesinde serinlemek için dereye giren şahıs akıntıya kapıldı. Arama çalışması başlatan ekipler 20 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaştı.
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde acı olay...
Arkadaşlarıyla birlikte Hendek ilçesi Aksu Deresi mevkiine giden 20 yaşındaki Emir Temiz, serinlemek gayesiyle girdiği derede bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sakarya Arama Kurtarma Ekibi’nin de destekleriyle Temiz’i aramak için çalışma başlatıldı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Yapılan arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde gencin cansız bedeni bulunarak sudan çıkarıldı.
Olay yerindeki çalışmaların ardından gencin cenazesi, hastane morguna sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)