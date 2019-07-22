Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, aşırı yağışlar neticesinde 20 bin dekar tarım alanı sular altında kaldı. Sular altında kalan alan havadan görüntülenirken, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, arazide incelemelerde bulundu.
20 BİN DEKARLIK ALAN SULAR ALTINDA KALDI
Sakarya’da, yoğun yağışlar sonrasında birçok yerde su baskınları meydana geldi.
Yağışlar neticesinde Serdivan ilçesinde bulunan Aralık Mahallesi sınırlarındaki 30 bin dekarlık arazinin, 20 bin dekarı sular altında kaldı.
Sakarya'da tarım alanları sular altında kaldı İZLE
ÇOĞUNLUK MISIR TARLASI
Çoğunluğu mısır ekili alan olan tarlalar, havadan görüntülendi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sular altında kalan arazide incelemelerde bulunmak üzere mahalleye geldi.
Alanları inceleyen Başkan Bayraktar, çiftçilerden bilgi aldı.