Sakarya'da yılan paniği: Eliyle yakalayıp doğal yaşam alanına bıraktı
Kaynarca ilçesinde bir evin içine giren yılan, belediye personelince çıplak elle yakalanarak doğal ortamına geri salındı.
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde panik anları...
Bir ikametin içerisine yılan girdiğini fark eden ev sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.
ELLERİYLE YAKALADI
İhbar üzerine bölgeye Kaynarca Belediyesi personeli Yılmaz Üstün, evin içerisinde dolaşan ve tedirginlik oluşturan yılanı elleriyle yakaladı.
Yılan ardından doğal ortamına geri bırakıldı.
O ANLAR KAMERADA
Yaşananlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)