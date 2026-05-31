Sakaryaspor'un olağan genel kurulu gerginlik nedeniyle ertelendi!
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda düzenlenen Sakaryaspor Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısında gerginlik yaşandı. Bu nedenle toplantı ertelendi.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki toplantıda, divan kurulunun liste bekleme kararının ardından verilen arada gerginlik yaşandı.
Polis ekiplerinin ortamı sakinleştirmesinin ardından divan kurulu üyesi avukat Rahmi Can Şeşen, yaptığı açıklamada, kargaşa nedeniyle kongrenin sağlıklı devam edemeyeceğini kararlaştırdıklarını söyledi.
Şeşen, konuyla ilgili başvuruda bulunulacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)