taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9472
Euro
6.6707
Altın
1517.32
Borsa
114424.96
Gram Altın
290.195
Bitcoin
43029.86

Salda Gölü'nü 2019'da 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etti

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'nü 2019'da 1 milyon 400 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

AA | 01.01.2020 - 15:54..
  1. Haberler
  2. Seyahat
Whatsapp ile paylaş

SALDA

Burdur Valisi Hasan Şıldak, trafik uygulama noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019'da Burdur'a turizm alanında damga vurulduğunu söyledi.

Kentin turistik değerlerinin ön plana çıkarılması için altyapı ve sosyal hizmetleri geliştirdiklerini belirten Şıldak, tanıtıma da önem vererek doğal ve tarihi yapıyı daha bilinir hale getirdiklerini kaydetti.

SALDA GÖLÜ YOK OLMAKTAN KURTARILDI

Burdur'a gelen ziyaretçi sayılarında ciddi artış yaşandığına dikkati çeken Şıldak, "Salda Gölü, 2019'un Türkiye'de marka değerlerinden biri olarak ön plana çıktı. Salda'daki alınan tedbirler, yapılan çalışmalar, Valilik ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilen önemli koruma uygulamalarıyla Salda Gölü yok olmaktan kurtarıldı. Orada yapılan gerçek bir çevre operasyonuydu." dedi.

Çevresel değerlerin dikkate alınarak gölü ve çevresini turizme açma faaliyetlerinin gölü koruma ön planlı gerçekleştirildiğini dile getiren Şıldak, Salda Gölü'nün doğal özelliklerinin bozulmasına müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

ZİYARETÇİ SAYISI

Burdur'un turizmde yeni bir adres ve destinasyon olduğunu ifade eden Şıldak, "Burdurlu iş insanlarına turizm alanında yatırım yapmaları önerimizi tekrarlıyoruz çünkü 2019'da sadece Salda Gölü'nü görmek için gelenlerin sayısı yıl sonu itibarıyla bir milyon 400 bini bulmuş durumda." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Yurt dışında tatil yapacakların rotasındaki şehirler
Kış tatilinin yurt dışındaki adreslerini sıraladığımızda karşımıza sıklıkla Bükreş, Kiev, Varna, Malta, Sofya, Belgrad, Bangkok ve Selanik şehirleri çıkıyor.
Almanya'da iki havayolu şirketinden grev kararı
Lufthansa'nın yan kuruluşu olan Germanwings ve Eurowings Havayolları çalışanları 3 günlük grev kararı aldı.
Otobüs firmaları hizmetleri kısmaya başladı
Flixmobility'nin Kamil Koç'u almasının ardından başlayan hostessiz yolculuk diğer markalara da yayıldı.
Yılbaşında bembeyaz bir manzaraya uyanmak için turlar
2019’un son günlerini yaşadığımız bugünlerde yılbaşını evde geçirmek istemeyenler için tatil önerilerini aktarıyoruz. Seçilen yerler özellikle yeni yıla bembeyaz bir manzarada uyanmayı vaat ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
O Ses Türkiye Yılbaşı'na Max Kruse damga vurdu

O Ses Türkiye Yılbaşı'na Max Kruse damga vurdu

58
Tebliğcilerden İstanbul'da yılbaşı karşıtı etkinlik

Tebliğcilerden İstanbul'da yılbaşı karşıtı etkinlik

546
Serenay Sarıkaya'dan kıskandıran performans

Serenay Sarıkaya'dan kıskandıran performans

91
Burak Yılmaz eski eşiyle barıştı

Burak Yılmaz eski eşiyle barıştı

33
Ordu'da yeni yılın ilk bebeğinin adı Ceren oldu

Ordu'da yeni yılın ilk bebeğinin adı Ceren oldu

19
Suudi Arabistan'da 2020 coşkusu

Suudi Arabistan'da 2020 coşkusu

327
Ankara'da yangın: 4 ölü

Ankara'da yangın: 4 ölü

18
[+] Görüş bildir