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Salep soğanı nedir

Salep soğanı; Türkiye'nin birçok bölgesinde yetişir ve birçok faydası vardır.

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Salep Soğanı; orkide bitkisinin kökünü oluşturur. Bunun yaklaşık 80 türü bulunur. Salep soğanı sadece dondurma üretiminde de değil, içecek üretiminde de kullanılır.

TÜRKİYE'DE BİRÇOK BÖLGEDE YETİŞİR

Salep soğanı; Kuzey Anadolu (Kastamonu, Sinop), Güney Anadolu (Muğla, Antalya, Silifke), Güneydoğu Anadolu, (Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay) ve Doğu Anadolu (Elazığ, Van, Muş, Bitlis, ) bölgelerinde yetişir.

Salep soğanı nedir

FAYDASI VAR

Bu bitki; sıtma, kireçlenme, dizanteri, öksürük, baş ağrısı ve yaralara oldukça iyi gelir.

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