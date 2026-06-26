Samed Ağırbaş, Anahtar Fikirler Zirvesi'nde konuştu

Sıfır Atık Vakfı, sıfır atık vizyonunu güçlendirmek ve iklim eylemini sahada somut sonuçlara dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sıfır Atık Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emlak Konut GYO tarafından, gayrimenkul ve inşaat sektöründeki gerçek ihtiyaç alanlarına yenilikçi çözümler geliştiren girişimleri sektör temsilcileri, yatırımcılar ve kurumlarla buluşturan Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, dün ve bugün Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleştirildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLERİN İNŞASI VE VERİMLİLİK ODAKLI DÖNÜŞÜM

Zirvenin ikinci gününün açılış programına Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Emlak Konut Strateji ve Kurumsal Gelişim Koordinatörü Hasan Tural, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp başta olmak üzere çok sayıda girişimci, yatırımcı, sivil toplum kuruluşu ve sektör temsilcisi katıldı.

Açıklamada, zirve kapsamındaki konuşmasına yer verilen Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, sürdürülebilir şehirlerin inşasının, inovasyonun ve verimlilik odaklı dönüşümün önemine dikkati çekti.

"GERÇEK BİR ORTAK AKIL PLATFORMUNA DÖNÜŞTÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ"

Samed Ağırbaş, Anahtar Fikirler Zirvesi'nin geçen yılki ilk buluşmadan bu yana önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirterek, "Farklı kurumların, farklı insanların ortak hedef doğrultusunda fikirlerini yarıştırdığı güçlü bir ambiyansa şahit olmuştuk. Bu yıl ikincisi düzenlenen zirvenin, Emlak Konut ve paydaşlarının katkılarıyla daha ileri taşınarak gerçek bir ortak akıl platformuna dönüştüğünü görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"KÜRESEL BİR MARKA HALİNE GELDİ"

Sıfır Atık Hareketi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de başlatıldığını anımsatan Ağırbaş, "Sıfır Atık Vakfı olarak 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı Sıfır Atık Hareketi'ni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte dünya sahnesine taşıdık. Bugün Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan küresel bir marka haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

"DÜNYA GERÇEKLERİNİN KONUŞULDUĞU BİR COP TOPLANTISI İNŞA ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 sürecine de değinen Samed Ağırbaş, "COP31 ile beraber Türkiye'nin iklim dönüşümü, çevre ve şehircilik alanında yaptığı çalışmaların dünyaya anlatılacağı ve daha ileri taşınacağı önemli bir süreç yaşayacağız. COP31 Başkanımız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un liderliğinde, insanı merkeze alan ve dünyanın gerçeklerinin konuşulduğu bir COP toplantısı inşa etmek için çalışıyoruz." dedi.

"İSTANBUL'U SIFIR ATIK ÇALIŞMALARININ MERKEZİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Ağırbaş, şehirlerin geleceğinin sürdürülebilirlik ekseninde şekilleneceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının merkezi haline getirmek istiyoruz. Sıfır atık temelli teknoparklar, AR-GE merkezleri ve kurduğumuz Sıfır Atık Enstitüsü ile İstanbul'da sivil toplum, iş dünyası ve farklı kesimlerle birlikte önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz. Yaşanabilir, sürdürülebilir şehirler inşa edersek iklim kriziyle mücadeleyi daha güçlü hale getiririz. Yapı sektörü, çevresel etkilerin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Bu alandaki yeşil dönüşüm, emisyon azaltıcı projeler ve sürdürülebilir uygulamalar, dünyadaki çevre sorunlarıyla mücadelede büyük katkı sağlayacaktır."