Samsun'da annesini darbeden şahıs tutuklandı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Samsun'da vahşi olay..

İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde meydana gelen olayda G.S. (31), evinin önünde araç içerisinde alkol aldığı sırada kardeşi tarafından uyarıldı.

Uyarının ardından kardeşler arasında tartışma çıktı.

Yaşanan gerginliğin büyümesi üzerine G.S.'nin, olaya müdahale eden annesi N.S.’yi (53) darbettiği öne sürüldü.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelinin, müdahale için gelen polis ekiplerine de mukavemette bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan G.S., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan G.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.