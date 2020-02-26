Samsun'da bir fabrikada 1'i ağır 2 işçi yaralandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Sitesi'nde bulunan bir alüminyum kamyon makine parçaları üreten fabrikada çalışan makine operatörü Muhammet B.(27) 800 derece sıcaklıkta olduğu ileri sürülen alüminyum enjeksiyon makinesine sıkıştı.

1'i AĞIR 2 İŞÇİ YARALANDI

Bu sırada iş arkadaşını kurtarmak isteyen işçilerden Naci Y.(40) ise yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Muhammet B., yanarak ağır yaralanırken, Naci Y. de sağ elinden yanarak yaralandı.

AĞIR YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Muhammet B., 112 Acil Servis ekipleri tarafından, Naci Y. ise özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Muhammet B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.