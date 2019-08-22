Samsun'da cami avizelerini çalan hırsız yakalandı

Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi 200 Evler Camisi'nde, camiye giren kimliği belirsiz hırsız, 3 adet avize, 2 adet şamdanlık ve 1 adet şamdanlık ayağını çaldı.
CAMİDE HIRSIZLIK YAPTI
Olay, polise haber verildi. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırmada camideki hırsızlık olayını 23 yaşındaki S.A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheliyi yakalayan polis, onu polis merkezine gönderdi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polisteki işlemleri tamamlanan S.A. bugün Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A. mahkemece 'mabetten hırsızlık' suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.