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Samsun'da cami avizelerini çalan hırsız yakalandı

Caminin avizelerini çalan hırsız, polis takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 22.08.2019 - 16:38..
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Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi 200 Evler Camisi'nde, camiye giren kimliği belirsiz hırsız, 3 adet avize, 2 adet şamdanlık ve 1 adet şamdanlık ayağını çaldı.

CAMİDE HIRSIZLIK YAPTI

Olay, polise haber verildi. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırmada camideki hırsızlık olayını 23 yaşındaki S.A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheliyi yakalayan polis, onu polis merkezine gönderdi.

Samsun'da cami avizelerini çalan hırsız yakalandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polisteki işlemleri tamamlanan S.A. bugün Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A. mahkemece 'mabetten hırsızlık' suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'da cami avizelerini çalan hırsız yakalandı

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