Samsun'da cami avizelerini çalan hırsız yakalandı

1 Van'da polis müdahalesi öncesinin görüntüleri ortaya çıktı Van'da kayyum protestosu sırasındaki bir polis müdahalesine sosyal medyada tepki gelmişti. Olayla ilgili yeni bir video yayınlandı.

2 10 bilinmeyen yönüyle Ray Bradbury 99. doğum gününde Ray Bradbury’i 10 bilinmeyen yönüyle inceledik.

3 Şiirleri ve söyleşisinden başlıklarla Turgut Uyar Turgut Uyar'a 35. ölüm yıl dönümünde şiir ve röportajıyla mercek tuttuk.

4 HAK-İŞ ve hükümet zam konusunda anlaşmaya vardı HAK-İŞ ile kamu işçisine 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ay için yüzde 4, 2020 yılı için de yüzde 3+3 zam yapılacak.

5 Zanka: Hedef 29'uncu şampiyonluk Türkiye'de son dönemde yaşanan şampiyonluk sayıları konusundaki tartışma, Fenerbahçeli futbolcuların da kafasını karıştırmış durumda.

6 Kılıçdaroğlu'ndan, Ahmet Türk'e kayyum telefonu İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ahmet Türk, CHP Lideri'nin kendisini arayarak 'geçmiş olsun' dediğini söyledi.