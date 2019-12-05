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Samsun'da dolmuş minibüs bariyere çarptı

Minibüsün yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İHA | 05.12.2019 - 20:12..
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Samsun’un İlkadım ilçesi Otagar karşısında kaza meydana geldi.

Reşat Başar (52) idaresindeki 55 M 9029 plakalı dolmuş minibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Elif Nur Baltacı (29), Fatih Atlı (35), Şeyda Korkmaz (25), Gülten Tezcan(51) ve Büşra Bayburt (26) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Dolmuş minibüs bariyere çarptı: 5 yaralı -1

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