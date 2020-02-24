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Samsun'da eski rektörü 117 bin dolar dolandırdılar

Kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen eski bir rektör, dolandırıldığını fark edince şikayetçi oldu.

İHA | 24.02.2020 - 16:58..
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Samsun'un Atakum ilçesinde, kendini polis Hüseyin olarak tanıtan kimliği belirsiz dolandırıcı, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kurucu Rektörü olan emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Nazmi Turan Okumuşoğlu ile iletişime geçti.

Dolandırıcı, rektöre, bankadaki paralarını dolara çevirip ismini söyledikleri bir bankaya hesap açıp parayı buraya yatırmasını istedi.

BANKADAKİ PARALARINI ÇEKİP DOLARA ÇEVİRDİ

Hasta olduğunu söyleyip bankaya gidemeyeceğini ve hastaneye gitmek zorunda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nazmi Turan Okumuşoğlu, 2 gün sonra dolandırıcı ile tekrar iletişime geçti.

Nazmi Turan Okumuşoğlu, hastaneden ayrılıp 4 ayrı bankada bulunan parasını çekerek 117 bin dolara çevirdi ve onu evine götürdü.

Okumuşoğlu daha sonra tedavisi için yeniden hastaneye yattı.

117 BİN DOLARI EŞİ ELDEN TESLİM ETTİ

Nazmi Turan Okumuşoğlu ve emekli öğretmen olan eşi Türkan Okumuşoğlu'nu, telefonla defalarca arayan dolandırıcı paranın elden teslimini istedi.

İçi para dolu poşeti kocasından teslim olan Türkan Okumuşoğlu, bir parkta tanımadığı ve polis zannettiği şahsa elden parayı teslim etti.

Samsun'da eski rektörü 117 bin dolar dolandırdılar

BANKA HESAPLARINA BLOKE KOYULDU

Dolandırıcılar Okumuşoğlu çifti ile yeniden bağlantıya geçti. Bankada bulunan 105 bin doları da çekmek isteyen Türkan Okumuşoğlu'nun dolandırıldığını anlayan banka görevlileri hesaba bloke koyup durumu polise bildirdi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Polis yaptığı araştırma sonucu bankadan ayrılan kadına ve hastanede tedavi gören kocasına ulaşıp dolandırıldıklarını haber verdi. Dolandırılan Okumuşoğlu çifti polise şikayette bulundu.

Samsun'da eski rektörü 117 bin dolar dolandırdılar

POLİS DOLANDIRICIYI ARIYOR

Polis dolandırıcıların kimlik tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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