Samsun'da genç kızın evinden 47 binden fazla uyuşturucu hap çıktı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri istihbari çalışmalar sırasında önemli bir bilgiye ulaştı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Atakum ilçesinde yaşayan Z.D. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı yönünde değerlendirme yapan ekipler, gerekli hazırlıkların ardından operasyon için düğmeye bastı.

EVDE YAPILAN ARAMADA BİNLERCE HAP BULUNDU

Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda şüphelinin ikametinde detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 47 bin 769 adet sentetik ecza türü uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konulurken, operasyon kapsamında evde bulunan Z.D. gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, uyuşturucu maddelerin temin ve dağıtım ağına ilişkin soruşturmayı da derinleştirdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Z.D., burada verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Hakimlik tarafından değerlendirilen dosya kapsamında şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Kararın ardından Z.D., ceza infaz işlemlerinin tamamlanması için Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.