Samsun'da kaza yapıp kaçan alkollü sürücüye 342 bin lira ceza kesildi
Maddi hasarlı trafik kazasına karıştıktan sonra kaçan alkollü sürücü, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınırken hakkında 342 bin 719 lira idari para cezası uygulandı. Aracı ise 120 gün süreyle trafikten menedilerek jandarma ekiplerine teslim edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde bir sürücü, trafik kazasına karıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kaza yerinde bulunan kişiler, olay yerine gelen polis ekiplerine kazaya karışan sürücülerden birinin kaza sonrası olay yerinden kaçtığını bildirdi.
Bunun üzerine polis ekipleri, kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
POLİS "DUR" İHTARINDA BULUNDU
Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, polis ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde bulundu.
Ekipler, sürücüye "dur" ihtarında bulundu.
KAÇARKEN TIRA ÇARPTI
Ancak R.C., ihtara uymayarak Samsun'dan Kavak istikametine doğru kaçmaya devam etti.
Kovalamaca sırasında R.C. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden ve P.K. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
İNEREK KAÇMAYA BAŞLADI
Çarpmanın ardından da kaçmayı sürdüren R.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Samsun-Ankara karayolunun Gürgendağı mevkiinde aracından inerek kaçmaya çalıştı.
1,66 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak kelepçelenen R.C.'nin, yapılan kontrolde 1,66 promil alkollü olduğu tespit edildi.
342 BİN 719 LİRA CEZA UYGULANDI
Trafik ekipleri, R.C.'ye alkollü araç kullanmak, "dur" ihtarına uymamak, sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve tehlikeli araç kullanmak suçlarından toplam 342 bin 719 lira idari para cezası uyguladı.
Ayrıca aracı, 120 gün süreyle trafikten menedilerek jandarma ekiplerine teslim edildi.