Haluk Levent, konser sırasında rahatsızlandı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Sanat camiasını panikleten haber...

Sanatçı Haluk Levent, Tokat'ta düzenlenen konserde sahne aldı.

Burada hayranları ile buluşan isim konser sırasında talihsiz bir olay yaşadı.

SAHNEDEYKEN RAHATSIZLANDI

Ünlü sanatçı, konser devam ettiği sırada şarkıya ara vererek rahatsızlandığını söyledi.

Kendini iyi hissetmediğini söyleyen Levent, seyircilerden müsaade isteyerek konseri durdurdu.

"BİRAZ NEFES ALMAM GEREKİYOR"

Paylaşılan görüntülerde Haluk Levent'in, seyircilere seslenerek "Özür dilerim, yaklaşık 10 dakikadır midem acayip ağrıyor.

Biraz nefes almam gerekiyor, dinlenip geri geleceğim" ifadelerini kullandığı görüldü.

MİDE KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Eskişehir konserinin ardından AFAD toplantısı için Ankara’ya giden Levent, burada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve mide kanaması teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Haluk Levent yoğun bakıma alındı