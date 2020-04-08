1 Samsun'da koronadan korunma yolu şaşırttı Korona nedeniyle incir ağacının içine girerek saklanan adam, “Korona gelsin de beni burada bulsun. Ağaçkakan gibi yuva yaptım." dedi.

2 Polise hakaret eden yarbaya soruşturma açıldı Yol kontrolü sırasında polislere kendisini yarbay olarak tanıtarak hakaret ve mukavemet eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

3 PKK'lı teröristler, Diyarbakır'da köylülere saldırdı Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi, bölgeye ekipler sevk edildi.

4 Nissan, araç satışında görüntülü görüşmeye geçti Nissan bayileri, otomobil satın almak isteyen kullanıcılarla görüntülü görüşme yöntemini hayata geçirdi.

5 Plazma tedavisi hazır, aşı için 6 ay gerekiyor Prof. Dr. Selahattin Çelebi, koronavirüsle mücadelede plazma tedavisi için alt yapının hazır olduğunu, aşı üretimi için ise çalışmaların 6 ay daha devam edeceğini bildirdi.

6 IFAB, oyun kurallarını değiştirdi IFAB, elle oynama ve penaltı atışları başta olmak üzere bazı kurallarda değişikliğe gidildiğini federasyonlara bildirdi.