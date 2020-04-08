Samsun'da koronadan korunma yolu şaşırttı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer vatandaşların evde kalmaları yönünde uyarılarda bulunurken, bazı kişiler de salgınla mücadele kapsamında ilginç yöntemler alıyor.
KORONADAN KAÇTI, AĞACIN İÇİNE GİRDİ
Samsun’un Ayvacık ilçesi İlkay Gümüşsü isimli vatandaş babasına ait fındık tarlasında bulunan incir ağacının içine girdi.
Salgın nedeniyle farkındalık oluşturmaya çalışan Gümüşsü, ağacın içine girdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
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"KORONA GELSİN DE BENİ BURADA BULSUN"
Koronavirüs nedeniyle işe gidemeyen ve evde kalan Gümüşsü, vatandaşlara "evde kal" uyarılarında bulundu.
Virüse dikkat çekmek istediğini belirten Gümüşsu, “Korona gelsin de beni burada bulsun. Ağaçkakan gibi yuva yaptım buraya. Hey gidi korona erkek ister beni bulmaya, haydi iyi günler.” dediği sözler gülümsetti.