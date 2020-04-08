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Samsun'da koronadan korunma yolu şaşırttı

Korona nedeniyle incir ağacının içine girerek saklanan şahıs, “Korona gelsin de beni burada bulsun. Ağaçkakan gibi yuva yaptım." dedi.

İHA |
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Samsun'da koronadan korunma yolu şaşırttı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer vatandaşların evde kalmaları yönünde uyarılarda bulunurken, bazı kişiler de salgınla mücadele kapsamında ilginç yöntemler alıyor.

KORONADAN KAÇTI, AĞACIN İÇİNE GİRDİ

Samsun’un Ayvacık ilçesi İlkay Gümüşsü isimli vatandaş babasına ait fındık tarlasında bulunan incir ağacının içine girdi.

Salgın nedeniyle farkındalık oluşturmaya çalışan Gümüşsü, ağacın içine girdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Samsun'da koronadan korunma yolu şaşırttı ViDEO

"KORONA GELSİN DE BENİ BURADA BULSUN"

Koronavirüs nedeniyle işe gidemeyen ve evde kalan Gümüşsü,  vatandaşlara "evde kal" uyarılarında bulundu.

Virüse dikkat çekmek istediğini belirten Gümüşsu, “Korona gelsin de beni burada bulsun. Ağaçkakan gibi yuva yaptım buraya. Hey gidi korona erkek ister beni bulmaya, haydi iyi günler.” dediği sözler gülümsetti.

Samsun'da koronadan korunma yolu şaşırttı

Samsun'da koronadan korunma yolu şaşırttı

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