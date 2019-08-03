Samsun'da makas atan sürücüye ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir trafiği tehlikeye atan A.V.'yi takibe aldı.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Samsunlu sürücü, geçtiğimiz günlerde yeniden trafiği tehlikeye attı. Hatta sürücü makas attığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

ABİLERE SELAM

Polis, araç sürücüsü A.V.'nin sosyal medya hesabından "Abilere selam, yanlamaya devam." yazarak paylaştığı görüntülere de ulaştı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, MOBESE kayıtlarından şüphelinin Tekkeköy ve Canik ilçelerinde de tehlikeli şekilde araç kullandığını belirledi.

1002 TL CEZA VERİLDİ

A.V.'ye, 'Sürücünün trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda, birden fazla şerit değiştirmesi' suçundan 1002 TL trafik cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, trafiği tehlikeye sokacak her davranışın karşısında olmaya devam edileceği belirtildi.