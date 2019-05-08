Samsun'da motosiklet kazasında yaralanan adam öldü

Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Süleyman Vural (67), motosikletini araç muayene istasyonuna muayene işlemleri için götürürken Enver Topçu yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINDAYDI

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Süleyman Vural, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi!ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BUGÜN HAYATINI KAYBETTİ

Yaşlı adam, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Süleyman Vural'ın, Gazi Devlet Hastanesi'nde üroloji doktoru yanında uzun yıllar personel olarak görev yaptıktan sonra emekli olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.