Samsun'da müteahhitlik anlaşmazlığında iş yerini kurşunlayan şahıs yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde silahlar patladı.

Bir inşaat şirketine ait olduğu değerlendirilen iş yerinin camlarına silahla ateş açılması sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.

Olay yerinde yapılan incelemede 9 milimetre çapında fişek ve boş kovanlar bulundu.

ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma ve takip sonucunda şüpheli E.O. yakalanarak gözaltına alındı.

MÜTEAHHİTLİK ANLAŞMAZLIĞI

Müteahhit Ö.E. şüpheliyi aile arasında yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesinden tanıdığını, kurşunlanan iş yerinde daha önce kiracı olarak bulunduğunu ve camlarda halen kendi firmasına ait reklamların yer aldığını söyledi.

Şüpheli E.O. ise dedesine ait arsaların daire karşılığı müteahhide verildiğini, ancak sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmediğini öne sürdü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yaşanan anlaşmazlık nedeniyle mağdur olduklarını iddia eden E.O., "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması", "Mala Zarar Verme" ve "Tehdit" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.