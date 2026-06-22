Samsun'da plakayı köpükle gizleyen tır sürücüsü, kantardan kaçamadı

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Samsun'da kantar görevlilerinin plakası kapalı halde seyreden bir tırın denetim noktasına girmeden ilerlediğini bildirmesiyle Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme ekipleri harekete geçti.

Kısa süre içerisinde tespit edilen araç, ekipler tarafından yönlendirilerek kantar sahasına alındı ve detaylı incelemeye tabi tutuldu.

PLAKA KÖPÜKLE GİZLENDİ

Yapılan kontrollerde, asansör malzemesi taşıdığı belirlenen tırın çekici kısmındaki plakanın, görünmesini engellemek amacıyla köpükle kapatıldığı tespit edildi.

Bu yöntemle kantar denetiminden kaçılmaya çalışıldığı anlaşılırken durum, ekipler tarafından kayıt altına alındı.

236 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Tespit edilen usulsüzlük üzerine araç sürücüsü ile araç sahibine, ilgili mevzuat kapsamında toplam 236 bin lira idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, ağır tonajlı araçların denetimlerden kaçmasının hem trafik güvenliği hem de kamu düzeni açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.

ARAÇ 30 GÜN TRAFİKTEN MENEDİLDİ

İşlemlerin tamamlanmasının ardından söz konusu tır,, 30 gün süreyle trafikten menedildi. Araç, gerekli yasal süreçlerin tamamlanması için otoparka çekildi.

Trafik ekipleri, benzer ihlallerin önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.