Samsun'da uyuşturucu satışı yapan kişi tutuklandı

1 Kaliforniya'da Apple Store'u soydular Ülkenin Burlingame bölgesinde hırsızlar girdikleri Apple Store mağazasından 50 bin dolar değerinde elektronik cihaz çaldı. O anlar kameraya yansıdı.

2 Çinli sürücünün kaldırımdaki yayaları ezdiği an Çin'de kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Kaza sonrası 4 kişi yaralandı.

3 Bitlis'te 5 terörist etkisiz hale getirildi Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

4 Galatasaray, Diagne'yi Brugge'e kiraladı Galatasaray, Senegalli golcü Diagne'nin Club Brugge'e transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıkladı.

5 Beykoz Belediyesi'nin 7 milyon liraya yaptırdığı merdiven Fotoğrafta gördüğünüz çirkin merdivenin yapılması için belediye bütçesinden 6 milyon 940 bin 519 lira ödeme yapıldı.

6 Şili'de bir kişi şaka yapan adamı dövdü Sevgilisi ile birlikte yürüyen merdivende şakalaşan adam sinirlerine hakim olamadı. Şaka yapan kişiye saldıran adam, hem yumruk hem de tekme attı.