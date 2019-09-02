Samsun'da uyuşturucu satışı yapan kişi tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evinde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen A.Y.'nin evine operasyon düzenledi.
EVDE BİRÇOK MADDDE ELE GEÇİRİLDİ
Evde yapılan aramada, 375 adet extacy hap, 84 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu etkisi olan ilaç ve paketler halinde toplamda 20 gram skunk maddesi ele geçirildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
A.Y., "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan A.Y., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.