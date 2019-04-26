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Samsung Galaxy A70'in Türkiye fiyatı belli oldu

Samsung, Galaxy A serisinin en yeni üyesi Galaxy A70'in Türkiye fiyatını açıkladı.

Haber Merkezi | 26.04.2019 - 11:03..
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SamsungGalaxy S10 serisi ve katlanabilir telefon Galaxy Fold'dan sonra yeni telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay Galaxy A serinin en yeni üyesi Galaxy A70'i resmi olarak tanıtan Samsung, özellikle büyük ekranlı telefon hayranlarını bir hayli sevindirmişti.

Samsung, Galaxy A70'in ülkemizdeki fiyatını da resmi olarak açıkladı. Damla çentikli Infinity-U ekran tasarımı ile dikkat çeken Samsung Galaxy A70'in ülkemizdeki fiyatına geçmeden önce özelliklerini yeniden hatırlayalım.

samsung galaxy a70

SAMSUNG GALAXY A70 ÖZELLİKLERİ

Damla çentikli Infinity-U tasarımı sayesinde oldukça yüksek bir ekran-gövde oranı sunan Galaxy A70, 6.7 inç Full HD+ Super AMOLED bir ekrana sahip. 8 çekirdekli Exynos işlemciden gücünü alan telefonda, 6 / 8 GB RAM128 GB depolama alanı bulunuyor.

32 MP + 8 MP + 5 MP olmak üzere üç arka kameraya sahip Galaxy A70'in, ön tarafında ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. 4500mAh batarya kapasitesine sahip telefon, aynı zamanda 25W hızlı şarjı da destekliyor.

samsung galaxy a70

SAMSUNG GALAXY A70 FİYATI

Samsung, Galaxy A70 modelinin sadece 6 GB RAM'e sahip sürümünü ülkemizde satışa sunacak. Samsung Türkiye’nin telefon için belirlediği satış fiyatı ise 3.399 TL olarak açıklandı.

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