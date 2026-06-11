Samsung kullanıcılarına müjde: 3 Galaxy modeli için One UI 9 testleri başladı

Teknoloji devi Samsung, merakla beklenen One UI 9 güncellemesinin kapsamını genişleterek çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Şirket; Galaxy S26 serisi, Galaxy S25 serisi ve Galaxy S26 FE modellerinin ardından şimdi de üç yeni cihaz için dahili test aşamasına geçti.

TEST EDİLEN YENİ GALAXY MODELLERİ BELLİ OLDU

Sızan bilgilere göre One UI 9.0 güncellemesi Galaxy A17 5G, Galaxy A34 ve Galaxy A57 modelleri üzerinde resmi olarak test edilmeye başlandı.

Söz konusu modeller için beta güncellemelerinin önümüzdeki haftalarda kullanıcılara sunulması bekleniyor.

İLK OLARAK KATLANABİLİR TELEFONLARDA SUNULACAK

Yeni arayüz güncellemesi kutudan ilk olarak Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 ve Galaxy Z Fold8 Ultra katlanabilir modelleriyle birlikte çıkacak.

Sektör kaynakları bu yeni katlanabilir telefonların 22 Temmuz'da Londra'da düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılacağını belirtiyor.

Geniş bir cihaz yelpazesine sunulacak olan One UI 9.0 sürümü, beraberinde yapay zeka özellikleri, performans iyileştirmeleri ve Android 17 yeniliklerini getirecek.

Yeni arayüzün Londra'da gerçekleştirilecek büyük lansman etkinliğiyle birlikte resmiyet kazanması planlanıyor.