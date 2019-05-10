Samsung müşterilerinden Galaxy Fold için özür diledi

Samsung, merakla beklenen katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u şubat ayında tanıtarak dikkatleri üzerine çekse de daha sonra birçok sorunla uğraşmak zorunda kalmıştı. Telefonun ekranında sorunlar tespit ettiğini belirten kullanıcılar, ekranın çok çabuk kırıldığını ve arızalandığını belirtmişti.

Yaşanan sorunlarla ilgileneceğini söyleyen Samsung, katlanabilir telefonun piyasaya çıkış tarihini de ertelemek zorunda kalmıştı.

Samsung, yeni nesil 5G sonsuz ekranlı katlanabilir telefonu Galaxy Fold’un müşterilerine teslim tarihini teyit edemeyeceğini belirterek, önceden sipariş verenlerden özür dilediğini açıkladı.

Samsung’un Galaxy Fold’un ekranında problemlerin tespit edilmesinden sonra katlanabilir telefonun küresel satışlarının ertelendiği bildirilmişti. Firmanın, Galaxy Fold için ön sipariş verenlere gönderdiği elektronik postada, “Eğer sizden haber alamazsak ve eğer siparişinizi 31 Mayıs’a kadar göndermezsek, siparişiniz otomatik olarak iptal edilecek.” ifadesi yer aldı.

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