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Samsung, telefonlardaki ön kamerayı ekranın içine yerleştirecek

Kore medyasında yer alan yeni bir habere göre Samsung, akıllı telefonlardaki ön kamerayı ekranın içine yerleştirmek için çalışıyor.

Haber Merkezi | 06.05.2019 - 14:15..
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Akıllı telefon üreticileri son zamanlarda ekran/gövde oranını artırmak için sürekli yeni yollara başvuruyor. İlk başlarda ekran çentiği ile gelen yeni tasarımlar şimdilerde ise üstten açılabilen kameralara sahip telefonlara dönüştü. Ancak yeni gelen bilgilere göre Samsung'un bu konuda çok başka planları var.

Samsung, telefonlardaki ön kamerayı ekranın içine yerleştirecek

EKRANIN İÇİNDE BULUNAN ÖN KAMERA

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, şimdiye kadar birçok ekran tasarımının aksine tamamen farklı bir yöntem üzerinde çalışıyor. Samsung Ar-Ge grubu başkan yardımcısı Yang Byung-duk, ekranın altına yerleştirilmiş bir ön kamera üzerinde çalıştıklarını doğruladı.

ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜNMEYECEK

Samsung'un amacı, ekranda hiçbir kamera ve çentik bulunmayan, açılır kamera mekanizmaları olmayan, tamamen ekrandan oluşan yeni bir tasarım ortaya koymak. Ekrana bakan kullanıcıların çıplak gözle göremeyeği bu ön kamera tamamen ekranın altına yerleştirilmiş olacak.

samsung

SAMSUNG 6 KAMERAYA SAHİP YENİ BİR TELEFON ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, ekranın içine gömülü bir ön kameraya sahip ve toplamda 6 kameradan oluşan yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Şimdilik telefona ait hiçbir bilgi bulunmasa da Samsung'un üzerinde çalıştığı bu yeni teknoloji gelecekteki akıllı telefon tasarımlarını da oldukça etkileyebilir.

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