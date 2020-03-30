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Samsung'un giriş seviyesi telefonu Galaxy M11 tanıtıldı

Samsung'un yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Galaxy M11'in özelliklerini sizler için derledik.

Haber Merkezi | 30.03.2020 - 11:04..
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Samsung, 3 arka kameraya sahip yeni giriş seviyesi akıllı telefon modeli Galaxy M11'i sessizce tanıttı. Şirketin web sitesinde ortaya çıkan telefonun teknik özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

SAMSUNG GALAXY M11 ÖZELLİKLERİ

6.4 inç büyüklüğünde ve 1560 x 720 piksel çözünürlüğünde Infinity-O ekran tasarımına sahip Samsung Galaxy M11, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 450 işlemcisinden alıyor.

samsung

3GB RAM + 32GB depolama ve 4GB RAM + 64GB depolama olmak üzere iki farklı seçenekle satışa çıkacak telefonda, 13MP + 5MP + 2MP üçlü arka kamera ve 8MP ön kamera yer alıyor.

Android'in en son sürümü Android 10 ile kullanıcıların karşısına çıkacak Galaxy M11'de, ayrıca 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

samsung

Son olarak arka kısmında parmak izi okuyucusu da bulunan Galaxy M11'in ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatı gibi bilgiler henüz belli değil. Ancak şirketin, en kısa zamanda telefonu satışa çıkarması bekleniyor.

Instagram: @eshteknoloji

Samsung'un giriş seviyesi telefonu Galaxy M11 tanıtıldı

Samsung'un giriş seviyesi telefonu Galaxy M11 tanıtıldı

Samsung'un giriş seviyesi telefonu Galaxy M11 tanıtıldı

Samsung'un giriş seviyesi telefonu Galaxy M11 tanıtıldı

Samsung'un giriş seviyesi telefonu Galaxy M11 tanıtıldı

Samsung'un giriş seviyesi telefonu Galaxy M11 tanıtıldı

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