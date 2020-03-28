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Samsunlu müzisyen yamaç paraşütü yaparken kemençe çaldı

Uçuş sırasında kemençe çalması aksiyon kamerasıyla kaydedilen müzisyen Şuayip Kahraman, "Bu bölgede havada ilk kemençe çalan kişi oldum." dedi.

AA | 28.03.2020 - 13:09..
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Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Derbent Mahallesi'nde, müzisyen olan Şuayip Kahraman, yamaç paraşütü pilotu Samet Öztürk ile uçuş yaparak, havada bir süre kemençe çaldı.

Uçuş sırasındaki bu anlar da aksiyon kamerasıyla kaydedildi.

"BU BÖLGEDE HAVADA KEMENÇE ÇALAN İLK KİŞİ OLDUM"

Samet Öztürk ile görüşerek uçuşu planladıklarını belirten Kahraman, "Uçuş 10 dakika kadar sürdü. Yaklaşık 2 dakikasında kemençe çaldım. Bu bölgede havada ilk kemençe çalan kişi oldum." dedi.

Samsunlu müzisyen yamaç paraşütü yaparken kemençe çaldı

"BİR DE HAVADA DENEYELİM DEDİK"

Öztürk ise 3 yıldır yamaç paraşütüyle uçtuğunu belirterek, "Aklımıza böyle bir fikir geldi. Karadenizli olduğumuz için kemençe doğamızda var. Hep karada çalıyoruz bir de havada deneyelim dedik. Havada da akustiği çok güzel oldu." ifadesini kullandı.

Samsunlu müzisyen yamaç paraşütü yaparken kemençe çaldı

Samsunlu müzisyen yamaç paraşütü yaparken kemençe çaldı

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