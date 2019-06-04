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Samsunlu seyyar satıcıların zabıta memuruna saldırı anı

İlkadım ilçesinde tezgah açan satıcılarla zabıta memurları arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü.

DHA | 04.06.2019 - 14:48..
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Samsun'da, seyyar satıcılarla zabıta arasında yumruklu kavga çıktı. Vatandaşlar iki tarafı ayırmakta zorlandı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde tezgah açan seyyar satıcılar, sivil zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Bunun üzerine sinirlenen satıcılarla, ekipler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

Seyyar satıcılar zabıta memuruna saldırdı VİDEO

ZABITA MEMURU YARALANDI

Seyyar satıcılar tarafından darbedilen zabıta memuru yaralandı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlanırken o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Samsunlu seyyar satıcıların zabıta memuruna saldırı anı

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