Samsunlu seyyar satıcıların zabıta memuruna saldırı anı

Samsun'da, seyyar satıcılarla zabıta arasında yumruklu kavga çıktı. Vatandaşlar iki tarafı ayırmakta zorlandı.
TARTIŞMA BÜYÜDÜ
İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde tezgah açan seyyar satıcılar, sivil zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Bunun üzerine sinirlenen satıcılarla, ekipler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.
Seyyar satıcılar zabıta memuruna saldırdı VİDEO
ZABITA MEMURU YARALANDI
Seyyar satıcılar tarafından darbedilen zabıta memuru yaralandı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlanırken o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.