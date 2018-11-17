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Sancaktepe’de otomobil su kanalına uçtu: 4 yaralı

İstanbul Sancaktepe'de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu.

İHA | 17.11.2018 - 08:05..
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Orhangazi Mahallesi’nde Ferdi K. yönetiminde ki 34 YM 1714 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol üzerinde bulunan yaklaşık 5 metre derinliğinde ki su kanalına uçtu.

Sancaktepe’de otomobil su kanalına uçtu: 4 yaralı

YARA ALMADAN KURTULDULAR

Kanala uçan otomobil içerisinde bulunan 4 kişi kazayı burunları kanamadan atlattı. Kanala uçan otomobil içerisinde bulunan 4 kişi kazayı burunları kanamadan atlattı.

Sancaktepe’de otomobil su kanalına uçtu: 4 yaralı

Kanala uçan otomobil, trafik polislerinin olay yerindeki çalışmasının ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Sancaktepe’de otomobil su kanalına uçtu: 4 yaralı

Sancaktepe’de otomobil su kanalına uçtu: 4 yaralı

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