Sancaktepe’de otomobil su kanalına uçtu: 4 yaralı

1 İran çıkış harçları Van ekonomisini vurdu Türkiye'ye gelen yıllık turist sayısı 3 milyonu aştı. Tahran, vatandaşlarının Türkiye'ye gelmesinden rahatsız oldu. 23 liralık çıkış harcını 230 lira yaptılar. Bu İranlılar için büyük para.

2 Suudilerin Maicon için yaptığı yeni teklif Al Hilal Kulübü, Maicon için sarı-kırmızılı kulübe yeni bir teklif yaptı. Suudiler, Brezilyalı stoper için Galatasaray'a 5 milyon euro önerdi.

3 MEB: Çocuğun aidat için okuldan atılması gerçek dışı Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) okul aidatı ödenmediği için bir çocuğun anaokulundan atıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını yaptığı açıklamayla duyurdu.

4 Akar’dan ABD'li senatörlere terör örgütü YPG tepkisi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li senatörlere açık açık teröristlerle ilişkinizi kesin dedi.

5 FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 11 tutuklama Adana merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan meslekten ihraç edilmiş 29 polisten 11’i tutuklandı, 18’i adli kontrol şartıyla salıverildi.

6 İstanbul'da millet bahçeleri heyecanı İstanbul'da 5 millet bahçesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılacak.