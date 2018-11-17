Sancaktepe’de otomobil su kanalına uçtu: 4 yaralı

Orhangazi Mahallesi’nde Ferdi K. yönetiminde ki 34 YM 1714 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol üzerinde bulunan yaklaşık 5 metre derinliğinde ki su kanalına uçtu.
YARA ALMADAN KURTULDULAR
Kanala uçan otomobil içerisinde bulunan 4 kişi kazayı burunları kanamadan atlattı. Kanala uçan otomobil içerisinde bulunan 4 kişi kazayı burunları kanamadan atlattı.
Kanala uçan otomobil, trafik polislerinin olay yerindeki çalışmasının ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.