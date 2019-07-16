Sancaktepe'de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Emek Mahallesi Kayalar Caddesi'ndeyken freni patladığı iddia edilen İETT otobüsü, kontrolden çıktı. Otobüs, karşı şeride geçerek park halindeki minibüse ardından da bir yayaya çarptı.

ZİNCİRLEME KAZA

Olayın ardından bir süre daha ilerleyen otobüs, seyir halindeki bir başka araca, daha sonra da bir binanın alt katındaki iş yerine çarparak durabildi. Tam bu esnada ise otobüsün çarptığı minibüs de taksiye çarptı.

OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otobüsün çarptığı yaya, olay yerinde hayatını kaybetti. İETT şoförü ile diğer araçlarda bulunan 2 kişi ise yaralandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.