Şanlıurfa ve Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 129 tutuklama

Halk sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor.

İçişleri Bakanlığı, bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa ve Bursa’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 135 şüpheliden 129'unun tutuklandığı aktarıldı.

"135 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Şanlıurfa ve Bursa’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerden; 129'u tutuklandı. 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.”

2 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

“Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Siverek ve İnegöl Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, Şanlıurfa ve Bursa’da; 142 asayiş timi, 25 komando timi ve 6 motorlu asayiş timi olmak üzere toplam 900 Jandarma personeli ve 10 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.”

BAKANLIKTAN KARARLILIK MESAJI

“Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle; gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.



Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.”