Şanlıurfa'da 20 bin paket kaçak sigara lastiklerin içinden çıktı

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında üzerinde eski lastik yüklü bir kamyoneti durdurarak arama yaptı.

Ekipler, kamyonet sürücüsünün davranışlarından şüphelenmeleri üzerine araçtaki lastikleri indirerek detaylı inceleme yaptı.

LASTİKLERİN İÇİNDE BULUNDU

Kamyonetin kasasındaki lastiklerin içine saklanmış şekilde, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 750 bin TL olan 20 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Sürücünün, kendisini tamirci gibi göstererek şüphe çekmemeye çalıştığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet'teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.