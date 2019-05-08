Şanlıurfa'da 3 aylık ikiz kardeşler ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesi'nde Fatoş ve Ramazan Yedikardeş çiftinin ikiz çocukları Meral ve Murat'ın, öğle saatlerinde hareketsiz olduğu fark edildi.

3 AYLIK İKİZ KARDEŞLER ÖLDÜ

Çocuklarını hareketsiz halde gören anne, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çocukların öldüğünü belirledi.

AİLE PERİŞAN OLDU

Olay yeri inceleme polisleri ve savcının incelemesi sonrası ikiz kardeşlerin cenazesi, sağlık ekiplerinin kucağında ailenin gözyaşları arasında ambulansla morga taşındı. Çocukların kesin ölüm nedeninin Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netleşeceği bildirildi.

ÖLÜM NEDENLERİNDE HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANILAMADI

Öte yandan, Ramazan ve Fatoş Yedikardeş çiftinin daha önce de 4 çocuklarını kaybettiği ve yapılan otopsi sonucunda adli tıp raporlarında ölüm nedenleriyle ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.