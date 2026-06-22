Şanlıurfa’da 4 çocuk annesi evinde ölü bulundu: 1 gözaltı

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Şanlıurfa’nın Merkez ilçesine bağlı Şıh Maksut Mahallesi’nde yaşayan Emine Kurt'tan, yakınları haber alamadı.

Giriş kattaki eve giden aile fertleri, kapının açılmaması üzerine pencereden içeri baktı. Kurt’u demir korkulukların yanında hareketsiz halde gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KİMLİĞİ AÇIKLANMAYAN BİR KİŞİ GÖZALTINDA

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Emine Kurt’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, koridorda kan izlerine rastlandığı öğrenildi.

Olayla ilgili kimliği açıklanmayan bir şüpheli gözaltına alınırken Kurt’un cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.