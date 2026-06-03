Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonu önünde kaza

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ bölgesindeki Gedik Mahallesi'nde, karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna giriş yapmak isteyen iki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole savruldu. Kazanın etkisiyle bölgede kısa süreli hareketlilik yaşandı.

VATANDAŞLAR HEMEN YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, şarampole düşen otomobilde bulunanların yardımına koştu. Olay yerine ulaşan vatandaşlar araç içerisindekilerin durumunu kontrol ederken, herhangi bir yaralanmanın yaşanmamış olması rahat nefes aldırdı.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, sürücü ve yolcuların kazayı yara almadan atlatması olası bir faciayı önledi.

KAZA ANI KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Öte yandan yaşanan kaza, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde iki otomobilin istasyon girişinde çarpıştığı, çarpmanın etkisiyle araçlardan birinin savrularak şarampole yöneldiği ve yol dışına çıktığı anlar net şekilde görüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarının, kazanın oluş şeklinin belirlenmesine yönelik incelemelerde delil olarak değerlendirileceği öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine ilgili ekipler bölgede inceleme gerçekleştirirken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Yetkililer, özellikle akaryakıt istasyonu giriş ve çıkışlarında sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve trafik kurallarına azami ölçüde uymaları gerektiğini hatırlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.