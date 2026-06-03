Reha Muhtar'ın unutulmaz anları: Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsa

Türk televizyonculuğunun efsane ismi Reha Muhtar, hayatını kaybetti.

Reha Muhtar, izleyiciyle sohbet havasındaki üslubuyla eski tip TRT usulü ana haber bülteni sunuculuğuna son verdi.

Muhtar'ın her ana haber bülteninin sonunda tekrarladığı "İyi akşamlar Türkiye. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsa" sözü meşhurdur.

"REHA MUHTAR ATİNA'DAN BİLDİRİYOR"

1980 yılında gazeteciliğe başlayan Reha Muhtar, Milliyet gazetesinde Ankara muhabirliği yaptı.

Reha Muhtar, Milliyet'ten sonra çalıştığı TRT'nin Atina muhabiri olduğu dönemde tanındı. Türkiye-Yunanistan ilişkileriyle ilgili sıcak gündemlerde "Reha Muhtar Atina'dan bildiriyor" anonsu ünlü oldu.

ATEŞ HATTI

1991 yılında TRT'de, daha sonra Türkiye televizyonculuğu için kült bir yere sahip olacak olan, CNN International'ın ünlü programı Crossfire'ın yerli bir versiyonu olarak "Ateş Hattı" tartışma programına başladı.

Muhtar, daha sonraki yıllarda Kanal D, Star TV, Show TV'de uzun yıllar yönetici, ana haber bülteni sunucusu ve programcı olarak birçok farklı pozisyonda meslek hayatını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ YÖNETİCİLİĞİ YAPTI

Uzun yıllar gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Muhtar, bir dönem Beşiktaş kulübü yönetiminde de bulundu.

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEME GELDİ

Muhtar, özel yaşamındaki ilişkileriyle de sıklıkla adından söz ettirdi.

Şarkıcılar Nilüfer ve Gülşen ile oyuncu Deniz Uğur'la ilişkileri medyada geniş yer buldu.