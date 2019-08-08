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Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı eşini ve kızını öldürdü

Eşi ve kızıyla tartışan adam, av tüfeği ile ikisini de öldürdü. Katil zanlısı adamın, diğer çocukları koruma altına alındı.

AA | 08.08.2019 - 09:59..
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Hilali Mahallesi'nde yaşayan C.E. (43) ile eşi Filiz (40) ve kızı Rukiye (17) arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

AV TÜFEĞİYLE DEHŞET SAÇTI

Tartışma sırasında 8 çocuk babası C.E., eşi Filiz ve kızı Rukiye'yi av tüfeğiyle yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Evden çıkmayı reddeden C.E., güvenlik güçlerinin iknası sonrası jandarma ekiplerine teslim oldu.

Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı eşini ve kızını öldürdü

ANNE VE KIZI ÖLDÜ

Eve giren sağlık ekipleri, yaralı anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrasında anne ve kızının cesedi, Halfeti Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı eşini ve kızını öldürdü

DİĞER 7 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Bu arada, olay sırasında evde bulunan 7 çocuğun ise koruma altına alındığı, psikolojik destek almaları için yetkililerin çalışma başlattığı öğrenildi.

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