Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı eşini ve kızını öldürdü

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Hilali Mahallesi'nde yaşayan C.E. (43) ile eşi Filiz (40) ve kızı Rukiye (17) arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

AV TÜFEĞİYLE DEHŞET SAÇTI

Tartışma sırasında 8 çocuk babası C.E., eşi Filiz ve kızı Rukiye'yi av tüfeğiyle yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Evden çıkmayı reddeden C.E., güvenlik güçlerinin iknası sonrası jandarma ekiplerine teslim oldu.

ANNE VE KIZI ÖLDÜ

Eve giren sağlık ekipleri, yaralı anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrasında anne ve kızının cesedi, Halfeti Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DİĞER 7 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Bu arada, olay sırasında evde bulunan 7 çocuğun ise koruma altına alındığı, psikolojik destek almaları için yetkililerin çalışma başlattığı öğrenildi.