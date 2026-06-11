Şanlıurfa'da deredeki facia, 13 gün sonra acı sonla bitti

28 Mayıs günü 13 yaşındaki Hüseyin Kaçın, sıcak havadan bunalarak serinlemek amacıyla Siverek-Çermik kara yolunun 5’inci kilometresinde bulunan kırsal Delik Deresi’ne girdi.

Bir süre sonra suda zorlanmaya başlayan çocuk, akıntının etkisiyle boğulma tehlikesi geçirdi.

ARKADAŞLARI FARK ETTİ, SUDAN ÇIKARDI

Olayı fark eden arkadaşları, suda çırpınan çocuğu güçlükle sudan çıkardı. Durumun ciddiyetini anlayan çevredekiler, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI, YOĞUN BAKIMA ALINDI

Bilinçsiz halde bulunan Hüseyin Kaçın, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan çocuk için doktorlar günlerce yaşam mücadelesi verdi.

Ancak 13 gün süren tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk hayata tutunamadı.

13 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİ KAYIPLA SONUÇLANDI

Hastanede tedavisi devam eden Hüseyin Kaçın, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Acı haber, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.