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Şanlıurfa'da drone ile kaçak trafo operasyonu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekiplerince, Jandarma eşliğinde drone ile yürütülen operasyonda, kaçak oldukları belirlenen 16 trafoya el konuldu.

AA | 24.05.2019 - 01:41..
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Şanlıurfa'da drone ile kaçak trafo operasyonu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaçak elektrik kullananlara operasyon düzenlendi. Dicle Elektrik ile Jandarma'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda drone ile kaçak sistemler tespit edilirken, çoğu tarımsal sulamada kullanılan 20 kaçak trafodan 16'sına savcılık kararıyla el konulduğu, trafoların 4 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak güçte olduğu belirtildi.

Şanlıurfa'da drone ile kaçak trafo operasyonu

Drone ile kaçak trafo operasyonu VİDEO

20 KAÇAK TRAFO

 

Şanlıurfa’da sulama sezonunun başlamasıyla artan kaçak elektrik kullanımını önlemeye yönelik drone ve Jandarma destekli mücadele yürütüldüğü ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

 

Şanlıurfa'da drone ile kaçak trafo operasyonu


"Tam donanımlı kaçak denetim ekiplerinin teknolojinin sağladığı imkanlardan da yararlanarak yaptığı son 3 günlük saha çalışması sırasında Turna Mahallesi'nde 20 kaçak trafo tespit edildi. Çoğu tarımsal sulama amacıyla kullanılan bu trafolardan 16’sına savcılık kararıyla el konuldu. Tespit edilen fakat fiziki engelleme, saklama veya kaçırma gibi nedenlerden dolayı el konulamayan 4 trafoyla ilgili olarak da yasal süreç başlatıldı. Kaçak tüketimle mücadelede teknolojinin tüm imkanlar kullanılıyor. Uzman ekipler tarafından kullanılan dronelar, 5 kilometre çapındaki alanı havadan kontrol edilebiliyor. Droneların koordinatları ile çektiği görüntüler ise hukuki açıdan delil olarak kullanılabiliyor. Bu da özellikle sahada denetim yaparken engellenen, sık sık saldırıya uğrayan kaçakla mücadele ekiplerine büyük avantaj sağlıyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Osman Hondu, kaçak elektrik tüketilmesi yoluyla ekonomiye verilen bu zararın kabul edilemeyeceğini vurgulayarak şirket olarak kaçak tüketimi önlemek ve kayıt altına almakta kararlı olduklarını kaydetti.

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