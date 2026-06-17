Şanlıurfa’da feci kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi ile Birecik ilçesi arasında yer alan Yanaloba kırsal Mahallesi yakınlarında Baran Y.’nin kullandığı 41 SC 329 plakalı otomobil ile Duygu A.’nın kullandığı 01 AVY 419 plakalı Volkswagen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

KAZADA CAN PAZARI YAŞANDI

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hasan Ataş ile Ayşe Ataş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İran uyruklu Zohreh A., Duygu A., Bediha Y., Melisa Y., Canan A. ve Baran Y. yaralandı.

"ÖLDÜRÜN BENİ" DİYE BAĞIRDI

Yaralılara ilk müdahaleyi ise yoldan geçenler yaptı. Yaralı arkadaşlarına yardım eden kadın sürücü, geçirdiği şok nedeniyle çevresindekilere defalarca "Öldürün beni" diye bağırdı.

Yaralılar, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı. Olay yerine giden Suruç Kaymakamı Adem Balkanoğlu, kazayla ilgili bilgi aldı. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.