Şanlıurfa’da kaçakçılık operasyonu: Binlerce paket sigara ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve alkol kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Viranşehir ilçesinde uygulama noktası oluşturdu. Şüpheli araçlara yönelik yapılan kontrollerde detaylı aramalar gerçekleştirildi.

Denetimlerde çok sayıda kaçak ürünün araçlarda gizlendiği tespit edildi.

BİNLERCE KAÇAK SİGARA VE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 2 bin 558 paket gümrük kaçağı sigara ile 9 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, olayla ilgili şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

14 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Operasyon kapsamında yakalanan 14 kişi hakkında adli süreç başlatıldığı bildirildi. Şüphelilerin ifadelerinin alınmak üzere ilgili birimlere götürüldüğü öğrenildi.